VIDÉO - "Cela a été incroyablement douloureux" : le discours surprise de Amber Heard à la sortie du tribunal

C'est la première fois qu'elle s'exprime publiquement depuis le début du procès. Après trois semaines d'audience qui ont viré au grand déballage, Amber Heard a pris la parole à la sortie la Haute Cour de justice de Londres où se déroule le procès le plus médiatisé du moment (voir son intervention dans la vidéo ci-dessus). Le 7 juillet dernier a débuté l'action en justice intentée par Johnny Depp contre The Sun et sa société éditrice NGN, qui l'ont accusé en avril 2018 d'être un mari violent.

Si le héros de Pirates des Caraïbes âgé de 57 ans dément bec et ongles les 14 accusations de violences formulées par Amber Heard, son ex-épouse, qui remontent aux années 2013-2016, la comédienne maintient de son côté qu'elle a vécu des années de violences physiques et psychologiques. Durant ce procès ultra médiatisé, les détails les plus scabreux de leur relation ont été rendus publics. Une ambiance loin d'être glamour...