VIDÉO - Céline Dion à Paris : un festival de looks renversants

"J'aime tellement la mode ! Je pourrais me changer sans arrêt. On ne peut pas plaire à tout le monde, certains aimeront, d'autres moins. Lorsque j'avais 19 ans, le regard des gens était important pour moi. A 51 ans, je m'en fous, je porte ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer", déclarait-elle au Parisien le 6 juin dernier. On vous propose dans la vidéo en tête de cet article un aperçu des looks qu'elle a arborés ce derniers jours à Paris, ainsi que d'autres tenues excentriques avec lesquelles elle s'est affichée ces derniers mois.