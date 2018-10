VIDÉO - Chapeau "Tintin au Congo", costume du méchant d'Indiana Jones... Melania Trump moquée pour ses bourdes vestimentaires en Afrique

Elle était partie en Afrique pour un voyage "diplomatique et humanitaire". Mais de la première visite en solo de Melania Trump à l'étranger, qui l'a menée la semaine dernière du Ghana à l'Egypte en passant par le Malawi et le Kenya, ce sont finalement surtout les polémiques vestimentaires que l'on retient. Si les talons aiguilles à motif léopard qu'elle portait en posant le pied sur le sol africain ont suscité de nombreux commentaires, le casque colonial qu'elle arborait au Kenya a essuyé encore plus de critiques. Les internautes ont en effet très vite fait le rapprochement avec l'album "Tintin au Congo" de Hergé. "Melania Trump provoque des froncements de sourcils en Afrique avec un nouveau chapeau blanc", a même titré vendredi le New York Times.