"Chapeau Jenifer !" : Marlène Schiappa salue la réaction de la chanteuse face à un spectateur sexiste

Mardi soir, c'est la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa qui a déclaré avoir "beaucoup aimé" cette séquence. Jenifer est "une femme de caractère qui montre une forme de modèle, a-t-elle estimé sur le plateau de BFMTV. "Elle montre que c'est fini, on est dans une époque où on ne peut plus tolérer ce genre d'invective. () Les femmes en ont marre d’être harcelées, invectivées, intimidées, suivies, menacées parfois dans la rue, et ça ça y contribue". "Est-ce que c’est du sexisme ?, a-t-elle interrogé. A partir du moment où on le dit à une femme et on ne le dirait pas à un homme, oui ça l’est. Chapeau Jenifer pour sa réaction !".