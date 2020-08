Cheffes en liberté : elles ouvrent un restaurant dans un presbytère dans l'Hérault

Dans la vie, elles tracent leur route en duo, avec une admiration l'une pour l'autre. La nature a poussé Amélie Darvas et Gaby Benicio à quitter Paris pour le petit village de Vailhan, au cœur de l'Hérault. Elles y ont ouvert un restaurant dans un presbytère, la première en cuisine et la seconde en salle. Deux caractères qui se complètent. Deux savoir-faire qui s'additionnent. Découvrez le portrait de ces aventurières du goût.



