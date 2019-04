VIDÉO - "Même les gangsters ont une morale" : De Niro balance (encore) sur Trump à la télé américaine

De meilleure humeur - mais guère plus -, Robert De Niro était vendredi soir l’invité du "Late Show" de l’animateur Stephen Colbert sur la chaîne CBS. Le comédien, 75 ans, vient de tourner "The Irishman", le film qui marque ses retrouvailles avec Martin Scorsese et qu’on découvrira en fin d’année sur Netflix. Lorsque l’animateur lui demande pourquoi le public aime autant les histoires de gangsters, le héros de "Casino" n’hésite pas longtemps.