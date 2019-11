VIDÉO - Comment Vaimalama Chaves a inspiré "Rouge Rubis", la couronne de Miss France 2020

Mais cette couleur vive est surtout un clin d'oeil à la fougue de Vaimalama Chaves. "On a cette année une Miss qui est très à l'aise, très audacieuse, moderne, qui aime rire, qui dit ce qu'elle pense en toute subtilité. C'est très agréable de travailler avec elle. Pour 2020, on aimerait aussi avoir une Miss fière d'être Miss", souligne Lise Couthier, la créatrice du bijou qui réalise là sa sixième couronne de Miss France. Elle nous explique avoir pour la première fois puisé l'inspiration dans le style empire et la mythologie grecque. La couronne de laurier au centre vient ainsi rappeler l'antiquité, les marguerites sur les côtés renvoient elles au savoir-faire de la haute joaillerie. Regardez-la de plus près et vous apercevrez également une forme de coeur, "qui est la pièce-maîtresse" du diadème.

Il a notamment été demandé à ce que le bijou, qui pèse habituellement entre 200 et 400 grammes, soit "plus petit que les précédents". "On a des Miss France qui sont de plus en plus grandes", détaille Lise Couthier qui avance que ce diadème sera "plus agréable à porter". Sylvie Tellier glisse, elle, à un confrère que c'est "tout de même plus pratique pour entrer dans une voiture si la couronne est moins grande". Un détail essentiel quand on sait que la reine de beauté des Français passe son année à voyager.