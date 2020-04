Confinement : de plus en plus de chanteurs s'invitent dans notre salon

Jean-Louis Aubert et Matthieu Chedid avaient été les précurseurs et depuis tout le monde s'y met. Les artistes sont nombreux à donner un concert sur les réseaux sociaux, et ce, depuis leur salon. Alain Souchon a même réquisitionné ses deux fils pour cela. Vanessa Paradis, elle, a préféré être dans sa chambre. Pour Raphaël, qui a tourné son concert dans la cuisine, son instant musical a un tant soit peu dérangé la maîtresse de maison.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.