VIDÉO - Confiné, il fait le show avec "Questions pour un balcon"

Avant le confinement, Noam Cartozo s’apprêtait à partir en tournée avec deux spectacles familiaux, "Les Trois Mousquetaires" et "Don Quichotte ou presque". Depuis le 17 mars dernier, ce comédien de théâtre, qu’on a pu voir dans de nombreuses publicités à la télé, s’est retranché dans son appartement du XIe arrondissement à Paris. "Je me suis dit que j’allais me mettre en télétravail et que j’allais faire des vidéos sur Instagram", raconte-t-il à LCI dans la vidéo ci-dessus.

"J’avais mis de la musique sur mon enceinte BlueTooth. Le premier soir, on s’est mis un peu à danser. Et le deuxième soir je me suis rendu compte que j’étais tout seul", se souvient Noam. "Je me suis dit alors pourquoi pas faire un blind test musical ? Ça a plutôt bien fonctionné. Et ensuite je me suis dit pourquoi ne pas faire encore une évolution du jeu en posant des questions aux voisins en les répartissant par équipe, paire et impaire ?".

Et voilà comment les habitants de la rue Saint-Bernard vont devenir les premiers participants de "Questions pour un balcon", déclinaison bricolo du célèbre jeu de France 3 "Questions pour un champion". Réalisé par le comédien à partir d’images tournées au portable, un premier montage enregistre plus de 2 millions de vues sur sa page Facebook. Sa page Instagram multiplie ses abonnés par quatre et sur Twitter, Samuel Etienne, le "vrai" présentateur de Questions pour un champion, salue l’initiative.