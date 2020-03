VIDÉO - De Madonna à Matt Pokora, les stars aussi craquent face au confinement

Le temps est long. Même dans de luxueuses villas avec piscine ou dans des appartements faisait sans doute dix fois la taille de ceux où logent leurs abonnés sur leurs réseaux sociaux. Après plus d'une semaine passée entre quatre murs pour certains, le confinement commence à taper sur les nerfs de quelques célébrités qui utilisent Facebook, Instagram et autres Twitter pour déverser leur stress.

Certains parleront de performances artistiques, on parlera plutôt de craquage en règle au regard des quelques pépites que nous avons collectées. Les filtres n'existent plus et toute idée est bonne pour se détendre et amuser la galerie. On a forcément un coup de coeur pour Madonna qui, filmée par un membre de son équipe avec un énorme éclairage en main, hurle son amour pour le poisson frit avec une brosse à cheveux en guise de micro.