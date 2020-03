VIDÉO - Coronavirus : les enfants de Kate et William aussi applaudissent les soignants La princesse Charlotte, le prince Louis et le prince George applaudissent les personnels soignants du NHS qui luttent contre le coronavirus, le 26 mars 2020. − LCI

LA ROYAUTE AU FRONT - La princesse Charlotte et ses frères, les princes Louis et George, ont fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux jeudi 26 mars pour donner de la voix en hommage au personnel médical qui lutte contre la pandémie.

Ils ne sont pas tout à fait en rythme. Mais leurs larges sourires et leurs rires étouffés suffisent à rendre l'image touchante. Treize secondes déjà visionnées plus de 5 millions de fois qui ont offert une respiration bienvenue en cette période délicate. La princesse Charlotte et ses frères, les princes Louis et George se sont joints aux Britanniques, jeudi 26 mars à 20h, pour applaudir le personnel médical de la NHS, le service national de santé, chargé de lutter contre le coronavirus (voir notre vidéo ci-dessus). "A tous les docteurs, infirmières, aides à domicile, médecins généralistes, pharmaciens, volontaires et agents de la NHS qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui sont affectés par le Covid-19 : merci", peut-on lire en légende de cette vidéo partagée sur le compte Instagram de Kate et William, @Kensington Royal.

A l'image de la France, le mouvement #ClapForOurCarers - "applaudis pour nos soignants" - commence à prendre de l'ampleur outre-Manche. Jeudi soir, certains bâtiments se sont illuminés en bleu en hommage au NHS et à 20h, les gens ont applaudi de leurs fenêtres et klaxonné au volant de leur voiture. Des scènes également observées près du château de Windsor, où s'est réfugiée la reine Elizabeth II, 93 ans, alors que le virus se propage à Londres. Le Premier ministre Boris Johnson et même le prince Charles ont été testés positifs à la maladie. L'héritier du trône, 71 ans, semble se porter plutôt bien dans une courte vidéo partagée sur le compte Instagram de Clarence House dans laquelle il salue lui aussi le personnel médical.

Apolitique, la famille royale britannique ne peut que prendre position dans la lutte contre le coronavirus. Avant même que le gouvernement ne décrète le confinement du pays pour au moins trois semaines, le prince William a appelé aux dons pour soutenir financièrement les associations locales qui viennent en aide aux personnes touchées par la maladie. Son frère Harry et son épouse Meghan ont eux annoncé qu'ils se serviraient de leur compte Instagram @SussexRoyal pour partager informations et conseils. Au moins jusqu'au 31 mars et leur départ effectif de la Firme.

Delphine DE FREITAS