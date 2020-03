"Restez chez vous bon sang !" : le coup de gueule du chef Etchebest

"Restez chez vous bon sang ! Pensez au personnel médical qui galère et qui va galérer encore pendant un petit moment. Plus vite on sortira de ces crises et mieux on se portera, ça ne sera pas sans séquelles bien évidemment mais on en ressortira plus fort", assure-t-il. "Je vous en prie, restez chez vous, il y a plein de choses à faire et adaptez-vous. C'est là où on verra la faculté de tous et de toutes à s'adapter. Alors faites-le s'il vous plaît et vous verrez, on en sortira grandis de tout ça", conclut-il. Un message reçu cinq sur cinq par les utilisateurs de Twitter, qui l'ont visionné déjà plus d'un million de fois et n'ont pas manqué d'humour pour réagir.