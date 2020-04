VIDÉO - Andrea Bocelli chante pour Pâques dans la cathédrale de Milan totalement vide

"Prier, dans la maison de Dieu et le jour de la principale célébration chrétienne, pour que nous puissions surmonter le plus tôt possible cette période dramatique et repartir avec une conscience nouvelle pour arriver à une nouvelle façon de s'occuper de son prochain et de la planète", avait dit le chanteur pour expliquer son projet, cité par l'AFP. Un événement dont ont pu profiter les internautes qui avaient été invités à se connecter sur YouTube pour suivre la prestation en direct dès 19h. Moins de 24h plus tard, la vidéo de 25 minutes cumulait près de 26 millions de vues.