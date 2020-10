VIDÉO - "C’est morbide, c’est sordide !" : le coup de gueule de Fabrice Luchini contre le gouvernement

"Quand je vois la perfection à laquelle tous ces restaurateurs se soumettent, ils lavent le stylo pour prendre leur téléphone. Ils sont remarquables, et on les anéantit", déplore Fabrice Luchini qui se dit moins impacté à titre personnel, étant habitué à jouer au théâtre à 18h30.

L'acteur conclut sa tirade en taclant la communication du pouvoir. "On vit une chose terrible : on ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran. L’accent qui s’éteint de Castex. C’est terrifiant, c’est morbide, c’est sordide. On n’a plus envie d’aimer ce gouvernement."