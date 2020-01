Dadju, le crooner des lovers s'impose

Dans ces chansons, Dadju parle d'amour et de son rapport aux femmes. Son album "Poison ou Antidote" est certifié disque d'or en seulement deux mois. "Je ne suis pas à côté de la plaque. Ce que je fais, c'est ce que j'aime", s'est confié l'artiste. Dans ses textes, il ne parle pas de ses manques, notamment celui de son père et de l'argent. Pour pallier ces derniers, il a créé une association qui aide les femmes victimes de violences en Afrique.



