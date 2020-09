VIDÉO - De Disney aux Emmy Awards, Zendaya écrit (déjà) sa légende

Covid oblige, c’est depuis son salon - et entourée de toute sa famille - que Zendaya a remporté dimanche le trophée de la meilleure actrice dans un rôle dramatique pour sa performance habitée dans Euphoria, la série de Sam Levinson sur HBO. Une triomphe d’autant plus mémorable qu’elle est devenue, à 24 ans, la plus jeune lauréate dans cette catégorie.

Native d’Oakland, en Californie, Zendaya Coleman est la fille d’une directrice de théâtre d’origine allemande et écossaise et d’un professeur de sport afro-américain. Son prénom, issue de la langue bantoue parlée au Zimbabwe, signifie "rendre grâce". À l’âge de 8 ans, elle suit des cours de comédie, de chant et de danse tout en entamant une carrière de mannequin.