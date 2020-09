De nombreuses personnalités rendent hommage à Annie Cordy

Depuis l'annonce du décès d'Annie Cordy, les hommages d'anonymes, d'artistes ou encore d'humoristes s'enchaînent. Tous saluent sa personnalité unique mais aussi sa fidélité en amitié. Pour la jeune génération, elle était une icône et une référence. Si le monde du cinéma l'aimait et poussait la chansonnette pour elle, c'est le monde de la musique qui la connaissait le mieux. Derrière elle, Annie Cordy laisse près de 700 chansons, une source d'inspiration inépuisable.



