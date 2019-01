De nouveau accusé de plagiat, Gad Elmaleh "banni" d'une salle de spectacle de Montréal

OUPS - Une vidéo publiée en début de semaine sur YouTube a mis au jour de troublantes similitudes entre des sketches de Gad Elmaleh et ceux d'humoristes américains, québécois ou encore français. En réaction, une salle de spectacle québécoise l'a déclaré persona non grata. Et ce n'est peut-être pas fini : une nouvelle vidéo est annoncée pour lundi.