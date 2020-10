Décès de Sean Connery : le charme éternel de 007

Un nom, une légende, un acteur... Sean Connery est le premier à incarner James Bond. Et ce n'était pas gagné. Ian Fleming, notamment, le créateur du personnage, de base n'est pas convaincu par ce casting.



En 1962, il affronte le redoutable Docteur No et le regard d'Ursula Andress sortir de l'eau. Le premier James Bond est un carton. Sean Connery devient une star et participe à ses premiers plateaux télé, y compris en France. L'acteur est à l'aube d'une grande carrière. Et à sa propre surprise, il a été six fois James Bond.



Il réussit l'exploit de ne pas rester coincé dans le rôle. L'espion séducteur incarne un moine dans "Le nom de la rose" en 1986. Pas le plus pieux, mais sûrement le plus futé. Sean Connery s'est battu pour avoir le rôle. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud ne veut pas de cet acteur qu'il considère comme passé de mode. Un de ceux où il prend une figure paternelle, comme dans "Indian Jones 3". Sean Connery est un anti-James Bond, presque pacifiste et plutôt maladroit, mais futé.



Mentor aussi dans "Highlander". Il transmet ses connaissances de guerrier immortel à Christophe Lambert. Un film devenu culte qui le renvoie à ses origines écossaises. Il en est fier. L'acteur n'hésite pas à apparaître régulièrement en kilt. Il défend publiquement une Écosse indépendante. Des prises de position qui n'empêchent rien. Sean Connery est anobli par la reine d'Angleterre en l'an 2000. Ce n'est pas pour autant qu'il abandonnera ses idéaux indépendantistes.



L'homme a en effet du caractère. Sur le tournage de "La Ligue des Gentlemen extraordinaires". Il se serait battu avec le réalisateur. À l'avant-première, il rend coup pour coup à des journalistes déchaînés. Il tourne avec de grands réalisateurs, comme Alfred Hitchcock ou Brian De Palma. Sous sa direction dans "Les incorruptibles", il va gagner son seul Oscar, celui du meilleur second rôle.



Sean Connery s'est éteint à l'âge de 90 ans, mais ce qu'il a apporté au cinéma demeure. Après tout, certaines stars, comme les diamants, sont éternelles.



