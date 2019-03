VIDÉO - Denis Brogniart et Will Ferrell, Roger Federer et Quentin Tarantino... Le top 20 des stars à la ressemblance troublante

COMME DEUX GOUTTES D'EAU - Une photo mettant en évidence la ressemblance entre l'animateur de Koh Lanta Denis Brogniart et l'acteur américain Will Ferrell a amusé les réseaux sociaux ces derniers jours. Delphine Chanéac et Cameron Diaz, Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan, Katy Perry et Zooey Deschanel... Retrouvez en images 20 duos de stars dans lesquels l'une pourrait jouer la doublure de l'autre.