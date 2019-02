VIDÉO - "Depuis le début, ils me font ch*** les Gilets jaunes" : le coup de gueule de François Berléand

C'est ce que l'on appelle se lâcher. Invité dans l’émission "On refait la télé" ce samedi sur RTL, l'acteur François Berléand s'en est pris, vivement, au mouvement citoyen qui agite le pays depuis le 17 novembre. "Moi, depuis le début, ils me font ch*er les Gilets jaunes", a-t-il ainsi lâché franchement à la radio, avant de s'expliquer.





"J’étais en tournée pour le théâtre. La première fois, au rond-point, on signe, on dit : ‘On est avec vous’. Mais c’est vrai, je comprenais les revendications ! Et après, on sort de Bordeaux et il y avait dix kilomètres de camions (…) tout ça parce qu’il y avait 20 gilets jaunes qui faisaient chier quoi ! Comment 20 personnes peuvent emmerder autant de monde ? C’est pas possible."