VIDÉO - Des "Ailes du désir" à "La Chute" : retour sur la carrière sans faute de Bruno Ganz

C'était un des comédiens majeurs du cinéma européen. Bruno Ganz est décédé ce samedi 16 février à son domicile de Zurich. C'est son agent Patricia Baumbauer qui a confirmé à l'AFP que l'artiste suisse a succombé à un cancer de l'intestin décelé en juillet dernier. Né le 22 mars 1941 à Zurich, Bruno Ganz est le fils d'un mécanicien suisse et d'une mère originaire d'Italie. Considéré comme l'un des plus importants acteurs germanophones de l'après-guerre, cet autodidacte a été libraire et ambulancier avant de rejoindre l’Allemagne dans les années 1960 pour étudier le théâtre et réaliser son rêve.





Bruno Ganz fait ses débuts sur grand écran en 1975 dans "La Marquise d'O", d'Eric Rohmer avant de tourner sous la direction de Wim Wenders en 1977 dans "L' Ami américain" où il donne la réplique à Dennis Hopper. Il enchaîne avec "Le Couteau dans la tête" de Reinhard Hauff et "Nosfertatu Fantôme de la nuit" de Werner Herzog où il côtoie Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Il se glisse dans la peau d'un reporter de guerre dans "Le Faussaire" (1981), de Volker Schlöndorff ou encore dans celui d'un marin solitaire dans "Dans la ville blanche", d'Alain Tanner.