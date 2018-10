"Dès qu'il voit des Noirs torses nus, il s'émoustille" : la blague de Fabrice Eboué sur Macron ne fait pas rire tout le monde

"Dès qu'il voit des Noirs, il s'émoustille. Dès que c'est des Noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du monde. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu et le mec a pété un plomb", ironise Fabrice Eboué. "Là, à Saint-Martin il est avec le mec, il lui dit : Oh, t'es costaud, toi, tu devrais faire du bâtiment. Et puis il le tâte. Tu sais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Monsieur le président de la République. Vous avez trop regardé 'Case départ' ou quoi ?", poursuit-il en référence au film qu'il a co-réalisé avec Thomas N'Gijol.