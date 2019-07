VIDÉO - Elle fête ses 39 ans aujourd'hui : que devient Diam's ?

En 2006, elle sort "Dans ma bulle" avec les hits "La boulette", "Jeune demoiselle" ou encore "Big up". Un album qui la place au sommet du rap français et avec lequel elle sera sacrée "Meilleure artiste féminine de l'année" par les NRJ Music Awards. En 2007, souffrant d'une dépression et étant diagnostiquée bipolaire, elle alterne entre séjours en hôpital psychiatrique et sa carrière d'artiste. À sa sortie, elle décide d’arrêter son traitement médicamenteux et fait une tentative de suicide. En 2008, elle se convertit à l'islam et et prépare son nouvel album "SOS" qui sort en 2009.





Pendant trois ans, Diam's se retire totalement de la sphère médiatique avant de publier en 2012 un livre intitulé "Autobiographie", qui s'achève avec la naissance de sa fille Maryam. La même année, elle donne une interview exclusive au magazine "7 à 8", sur TF1, où elle apparaît voilée et annonce à Thierry Demaizière la fin de sa carrière : "Je suis en train de gagner une vie de sérénité, de paix, et je n'ai plus aucune colère en moi. En plus, je ne me vois pas rapper habillée comme ça. J'ai un bonheur dans mon coeur que personne ne peut me voler."