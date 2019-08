Diam's raconte sa conversion à l'Islam dans un rare entretien filmé

Sa parole est devenue particulièrement rare. Retirée de la vie médiatique depuis plusieurs années, Diam's - redevenue Mélanie Georgiades - a accepté de revenir sur son parcours avant un événement hautement symbolique pour elle, le pèlerinage à La Mecque. "C'est mon deuxième Hajj mais cette fois, je viens avec un état d'esprit différent (...). Je comprends plus maintenant la signification des rites et des étapes de ce voyage. Ce sera une expérience encore plus spirituelle qu'avant, Inch'allah", explique-t-elle dans une interview donnée début août en anglais à Arab News, qu'a repérée Pure Charts. Si elle s'était notamment confiée au magazine Paulette en mars dernier, c'est la première fois que l'ancienne rappeuse s'exprime ainsi face caméra depuis un entretien accordé à "Sept à Huit" en 2012.





Elle revient en détails dans cet entretien sur son attachement à la foi musulmane, la rencontre qui l'a amenée vers l'Islam et la réaction du public français en découvrant les photos d'elle voilée dans Paris Match. "Ça a été un grand choc pour les Français, vous savez. Ils me connaissaient comme chanteuse et un jour, ils me voient avec un voile (...). C'était impossible pour eux", se souvient-elle.