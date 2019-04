Mort à 77 ans de Tania Mallet, la James Bond Girl de "Goldfinger"

La jeune femme a-t-elle été victime de la malédiction qui s’est longtemps abattue sur de nombreuses James Bond girls ? Comme elle, Ursulla Andress ("James Bond contre Dr. No", 1962), Daniela Blanchi ("Bons baisers de la Russie", 1963), Mie Hama ("On ne vit que deux fois", 1967) ou encore Maud Adams ("L’homme au pistolet d’or", 1974 et "Octopussy, 1983") ne sont jamais parvenues à s’imposer durablement sur grand écran. D'après la presse britannique, Tania Mallet aurait tout simplement préféré se consacrer à sa carrière de mannequin, plus lucrative.