Divorce au bout de 4 jours : comment Nicolas Cage justifie son mariage fiasco à Las Vegas

"Ne vous mariez pas à Las Vegas !" L'appel a été lancé il y a tout juste dix ans par Carmen Electra, dont l'union avec le basketteur Dennis Rodman avait été invalidée neuf jours plus tard en 1998. Il n'est visiblement pas arrivé jusqu'à Nicolas Cage, qui a demandé l'annulation de son mariage quatre jours seulement après épouser sa petite amie Erika Koike. Le couple avait obtenu son permis de mariage samedi 23 mars et s'était dit oui dans la foulée.





Mais l'acteur de 55 ans s'est présenté devant la justice dès le mercredi suivant pour faire machine arrière. Pourquoi donc le couple a-t-il sombré aussi vite ? L'hebdomadaire US Weekly a pu consulter les documents par lesquels le héros de "Lord of War" réclame l'annulation de ses noces. Et la raison avancée est toute simple : il était ivre. Nicolas Cage explique en effet dans sa requête qu'il était "incapable de consentir au mariage" car il était "intoxiqué à l'alcool". Il suggère dans le même temps que c'est Erika Koike qui lui en a fait la proposition et qu'il a alors réagi "sur un coup de tête" en raison de son ébriété. Au passage, il ajoute que la jeune femme n'a pas été honnête avec lui car elle lui aurait caché "la nature et l'étendue de ses relations avec une autre personne", ni celles de "ses antécédents criminels" (des arrestations notamment pour conduite en état d'ivresse selon d'autres médias américains).