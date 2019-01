VIDÉO - Divorce de Jeff Bezos : le patron d'Amazon va sans nul doute rejoindre ce top 10 des ruptures les plus chères de l'Histoire

Jeff Bezos sera-t-il encore l'homme le plus riche du monde après son divorce avec sa femme Mackenzie ? Rien n'est moins sûr, en tout cas il y a de fortes chances que cette rupture devienne la plus chère de l'Histoire. Le patron d'Amazon, qui a annoncé mercredi cette séparation dans un tweet ("Nous avons décidé de divorcer et de poursuivre nos vies comme amis") possède une fortune estimée à environ 118 milliards d'euros par Forbes, et il réside dans l’Etat de Washington, où le régime matrimonial est celui de la communauté de biens, qui divise les richesses et dettes accumulées pendant le mariage à 50/50.





Avant lui, en 2014, un tribunal suisse avait condamné le milliardaire Dmitry Rybolovlev à payer 4,5 milliards de dollars en règlement de divorce à son ex-épouse Elena. Il s'agissait alors de la séparation la plus chère de tous les temps, mais grâce aux avocats de l'homme d'affaires russe, le paiement n’a jamais été effectué et un accord à l'amiable (et moins coûteux) a été trouvé. Ce n'... Retour en image sur les 10 divorces les plus coûteux au monde.