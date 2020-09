Doubleur de légende, Roger Carel est mort à 93 ans

Il a un visage rond, un regard malicieux et surtout une voix modulable à l'infini. Né Roger Bancharel le 14 août 1927, il se destine d'abord à la prêtrise avant de finalement se lancer dans la comédie et devenir Roger Carel au théâtre, au cinéma et à la télévision. Mais c'est son incroyable voix qui va faire de lui une star du doublage. De Charlie Chaplin à Jerry Lewis, ce grand enfant a doublé des centaines de personnages.



