Drogue, alcoolisme, boulimie : la chanteuse Rose raconte sa descente aux enfers

CONFESSIONS – La chanteuse révélée par le tube "La Liste" se confie sur sa descente aux enfers dans un livre et un album aux allures de confessions, baptisés tous les deux "Kerosene".

Elle se livre à cœur ouvert. Treize ans après avoir connu un succès fulgurant grâce à son tube "La Liste", la chanteuse Rose est de retour sur le devant de la scène avec un cinquième album un peu particulier. Baptisé "Kerosene", l'opus dont la sortie est prévue le 20 septembre sera accompagné d'un livre (le 3 octobre aux éditions Ipanéma) portant le même titre et dans lequel la chanteuse, aujourd'hui âgée de 41 ans, se confie sur sa descente aux enfers. Car durant cette période de gloire où son nom était sur toutes les lèvres, la jeune femme a plongé dans la drogue. Mais pas seulement.

"J’ai eu besoin d’écrire pour me souvenir de l’enfer dans lequel j’étais. Quand on va mieux on a tendance à oublier le dégoût (de soi) que l’on ressent quand on consomme de l’alcool et des stupéfiants des nuits entières et que l’on se réveille aux côtés d’inconnus", explique Rose au magazine "Gala". Le déclic ? Elle l'a eu lorsque son fils Solal, alors âgé de 4 ans, débarque dans le salon alors que sa mère consommait de la drogue. "Je savais que ce qui venait de se passer était grave. Mon fils se réveillait d'un cauchemar et il a atterri dans le mien. Ce soir-là, il a souhaité dormir chez mon amie Ava. Un électrochoc. Il fallait que je réagisse", poursuit l'artiste de son vrai nom Karen Meloul.