VIDÉO - De l'effeuillage de Lady Gaga à la mini-taille de Kim Kardashian : le meilleur du pire du Met Gala 2019

N'ayons pas peur des mots. S'il y a bien un tapis rouge à faire et des marches à monter, ce sont celles du Metropolitan Museum of Art de New York. Pas parce que Serena et Blair y ont passé la moitié de leur scolarité dans la série "Gossip Girl". Mais bien parce que le musée, situé au cœur de Manhattan, accueille chaque année le gala le plus couru de la planète people, auquel assiste un nombre impressionnant de célébrités.





Être sur la liste très fermée des invités sélectionnés par la papesse de la mode Anna Wintour est déjà un signe de votre star power. Même s'il est organisé pour la bonne cause, le Met Gala, c'est un peu l'événement incontournable où l'on vient avant tout pour être vu.