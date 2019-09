VIDÉO - Elise Lucet, Thomas Pesquet, Romain Bardet... Devinerez-vous le point commun entre ces personnalités ?

SAVOIR-FAIRE - Qu'est ce qui relie l'astronaute Thomas Pesquet, le Premier ministre Edouard Philippe, la chanteuse Camille ou encore le champion cycliste Romain Bardet ? Ils sont tous célèbres, me direz-vous ! Mais pas que... Leur réussite ne serait pas tout à fait anodine, selon les journalistes Guillemette Faure et Louise Tourret, qui sortent un livre en cette rentrée.

L’astronaute Thomas Pesquet, le Premier ministre Edouard Philippe, la chanteuse Camille, le rappeur Orelsan, le champion cycliste Romain Bardet, la journaliste Elise Lucet, l’écrivain Philippe Besson.... a priori, ces personnalités n'ont rien en commun. Pourtant, toutes ont été des élèves pas tout à fait comme les autres. Et pour cause : ce sont des enfants de profs. "Ce qui pourrait bien expliquer pourquoi ils ont mieux gravi les échelons que la moyenne", estiment les deux journalistes Guillemette Faure et Louise Tourret dans leur livre "Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux" (Editions Les Arènes).

Et les chiffres le confirment, naître fils ou fille de prof est une valeur sûre : les enfants d'enseignants ont plus de chances que les autres, quels qu'ils soient, de suivre un parcours sans faute. Ainsi, comme le soulignent les auteures, de la primaire au lycée "les gamins de profs sont les moins nombreux à redoubler, obtiennent plus souvent des bacs scientifiques et une fois lancés dans leurs études supérieures, les mènent à leur terme plus souvent que les autres".