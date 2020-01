Elizabeth II convoque une réunion de crise après Ia mise en retrait de Harry et Meghan

Le palais de Buckingham en a connu des crises ces dernières années, mais la réunion qui se profile demain est inédite. Harry et Meghan ont démissionné de la famille royale. La Reine convoque donc un conseil de famille resserré et les négociations s'annoncent tendus. La Reine va-t-elle leur retirer le titre d'altesse royale ? Le couple va-t-il renoncer à toutes fonctions officielles ? Le prince William coupera-t-il les vivres à Harry ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.