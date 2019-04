Elle aussi le vaut bien : nouvelle égérie L'Oréal, Céline Dion se sent "plus forte et plus belle" que jamais

Pas besoin d'être un observateur avisé pour remarquer que Céline Dion a changé. Beaucoup changé. La jeune femme timide s'est métamorphosée en vamp sculpturale depuis déjà deux ans, faisant de la Fashion Week parisienne son terrain de jeu à la recherche des looks les plus travaillés. Ce n'est pas toujours du meilleur goût, et alors ? La diva "adore la mode" et se réinvente à chaque tenue. A ceux qui la trouvent trop maigre, elle concède avoir perdu du poids. "Mais tout va bien", rassure-t-elle. Elle a simplement découvert la passion de la danse avec son ami Pepe Muñoz. "Je travaille dur. J'aime bouger et la perte de poids vient avec", explique celle qui pratique la danse classique quatre fois par semaine désormais.