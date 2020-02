VIDÉO - "Je ne peux pas chanter" : malade, Elton John quitte la scène au bord des larmes

La séquence a été filmée par les spectateurs présents et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Elton John, dans son costume bleu, rejoindre les coulisses la tête baissée, aidé par les membres de son équipe alors que la foule l'applaudit chaleureusement. Le chanteur a expliqué sur Twitter qu'on lui a "diagnostiqué une pneumonie atypique plus tôt dans la journée, mais j'étais déterminé à vous donner le meilleur spectacle possible". Son état de santé fébrile a été confirmé par la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern qui l'a rencontré quelques heures avant. "Le fait qu'il ait passé environ deux heures sur scène pour produire une telle performance était incroyable et très généreux", a-t-elle déclaré à des journalistes, citée par l'AFP.