VIDÉO - Emilia Clarke, Emmanuel Macron, Brad Pitt... Les statues de cire ratées des célébrités

Si avoir sa statue de cire peut être considéré comme une consécration dans le monde des célébrités, certaines s'en seraient sans doute bien passées... C'est sûrement le cas d'Emilia Clarke. Le National Wax Museum Plus de Dublin a récemment dévoilé la statue de cire de Daenerys Targaryen, le personnage incarné par l'actrice dans "Game of Thrones"; et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une grande réussite...





C'est le musée lui-même qui a dévoilé la photo du résultat sur son compte Instagram. Un cliché qui a bien faire rire la toile. Certains internautes ont même été jusqu'à comparer la statue à Legolas, le personnage incarné par Orlando Bloom dans le "Seigneur des anneaux".