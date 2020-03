"Emmenez-Moi" : Bob Dylan sort son premier morceau depuis 8 ans

Après huit ans de silence, Bob Dylan évoque l'assassinat du président Kennedy à travers sa nouvelle composition "Murder Most Foul". La chanson dure 17 minutes. Il s'est également exprimé sur Twitter et a transmis un message pour tous ses fans. Puis, l'invité du jour est David Douillet, quadruple champion du monde de judo. Pendant ce confinement, il profite de sa famille et s'occupe en faisant du jardinage et la cuisine. Comment se déroulent ses journées ?



Ce lundi 30 mars 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", parle de la nouvelle chanson de Bob Dylan et du passe-temps de David Douillet pendant ce confinement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/03/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.