"Emmenez-Moi" : Michou, l'hommage au roi de la nuit

C'est un homme libre, symbole de tolérance et du vivre ensemble, qui s'en est allé hier. Michou et son cabaret avaient rythmé les nuits à Paris depuis plus d'un demi siècle et sont devenus une véritable référence internationale. Pour lui rendre hommage, un dernier spectacle y a été réalisé dimanche soir avant sa fermeture définitive, comme il l'avait toujours souhaité. L'ambiance était festive à l'image de Michou.



