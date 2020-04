"Emmenez-Moi" : Polnareff et sa lettre de confinement

Beaucoup d'artistes ont donné des concerts en direct de chez eux depuis le début du confinement. Michel Polnareff vient de suivre le mouvement en interprétant ses plus grands tubes. En outre, 135 musiciens ont repris à distance "The Show Must Go On" de Queen, sous l'initiative du chef d'orchestre Samuel Sené. Une vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux. Enfin, notre invité confiné du jour est Alex Vizorek, qui nous raconte ses occupations au quotidien.



Ce jeudi 2 avril 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous présente des vidéos d'artistes en confinement qui font le buzz. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/04/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.