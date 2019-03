"En couleurs" : le député Joachim-Son Forget chante pour les Gilets jaunes avec Doc Gynéco

Un inédit de Kyo ? Non, une chanson originale de Joachim Son-Forget ! Le député des français de l’étranger, élu sous l’étiquette LREM, fait le buzz ce mardi avec "En couleurs", un titre pop-rock engagé dont il espère entendre retentir le refrain dans les prochaines manifestations des Gilets jaunes. C'est "une définition de l’identité française" sur un air de "variété française entre Goldman et Calogero", explique-t-il à nos confrères du Parisien.





"Bleu surgit la peur. Rouge et en fureur. Drapé dans la foule et sans couleur. La vie en suspens. Un monde en noir et blanc. Bleu Blanc Rouge une révolte en couleurs !", chante ce personnage iconoclaste qui a quitté le parti présidentiel fin décembre, suite à la polémique déclenchée par un tweet sexiste à l’encontre de la sénatrice EELV Esther Benbassa.