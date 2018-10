VIDÉO – "En France, les poètes ne meurent jamais" : revivez le discours d’Emmanuel Macron pour Charles Aznavour

Parmi elles, l’épouse de Charles Aznavour, Ulla, les six enfants du chanteur et de nombreuses personnalités parmi lesquelles les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais aussi les comédiens, Jean-Paul Belmondo et Dany Boon, les humoristes Michel Leeb et Laurent Gerra ou encore les chanteurs Eddy Mitchell, Dany Brillant et Grand Corps Malade.





"Ses chansons furent pour des millions de personnes un baume, un remède, un réconfort", a insisté Emmanuel Macron. "En France, les poètes ne meurent jamais", a conclu le président, avant que le cercueil du chanteur ne quitte les Invalides sur les accords de la chanson Emmenez-moi, interprétée par les membres de la Garde Républicaine.