Anthony Delon n'a pas apprécié les révélations glaçantes d’"Un jour, un destin" sur son enfance

"Son enfant, si on a envie qu'il soit fort, il faut lui donner de l'amour, il faut être auprès de lui, lui donner du courage", a poursuivi le comédien qui est père de trois filles, Loup (23 ans) et Liv (18 ans), issues de son mariage avec Sophie Clerico, ainsi qu'Alyson (31 ans), qu'il a reconnue sur le tard. "Il faut le rassurer, il faut qu’il comprenne qu'il a un toit au-dessus de sa tête. Il faut lui dire qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, qu’il va réussir. Que ça va aller, qu'on sera toujours là pour lui. C’est comme ça qu’on donne confiance à un gosse".