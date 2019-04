Enquête pour viol présumé : Pierre Palmade placé en garde à vue

L'humoriste Pierre Palmade et un autre homme ont été placés en garde à vue jeudi matin à Paris dans une enquête ouverte notamment pour viol, a appris l'AFP auprès du parquet et de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. L'enquête de flagrance, ouverte des chefs de "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui", a été confiée au 1er district de police judiciaire, selon le parquet de Paris.





D'après les premiers éléments de l'enquête, le comédien "a appelé la police jeudi matin car son appartement avait été mis sens dessus-dessous par la deuxième personne et quand les policiers sont arrivés, cette dernière a justifié ces dégradations en disant qu'elle avait été violée", a expliqué à l'AFP la source proche du dossier, qui a invité à la prudence en l'état des investigations.