"Et demain ?" : 350 personnalités réunies dans un clip pour aider les hôpitaux

C'est un acte de solidarité de plus envers les soignants. En quatre jours, 350 personnalités ont créé bénévolement une chanson et son clip pour leur rendre hommage. Intitulé "Et demain ?, le titre a également pour but de récolter des fonds qui seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Qui est à l'origine de l'initiative et qui a écrit la chanson ? Nous n'en saurons rien. "Humilité" est le mot d'ordre de cette initiative.