Eurovision : qui est Lisandro Cuxi, vainqueur de The Voice, et qui pourrait représenter la France ?

Un casting, des sélections, la pression, la concurrence, Lisandro est loin d'être en terre inconnue dans sa route vers l'Eurovision. En effet, avant de remporter The Voice il y a quelques mois, le jeune homme avait déjà été finaliste de l'équipe de Jenifer, lors de la deuxième saison de The Voice Kids en 2015. Cette première participation au concours lui avait permis d'avoir une certitude : chanter sera son métier. Du coup, tout en continuant ses études en première professionnelle commerce, il a pris des cours de chant et a travaillé ardemment sa présence scénique. "Dès que je l’ai vu et entendu, je me suis dit : celui-là, je le prends en mains, car il peut aller loin !", déclarait en février dans Nice-Matin Clotilde Ebbo, sa prof de chant.





Mais cette fois, la pression n'est pas la même. Gagner la version adulte de The Voice était un énorme défi. Mais être choisi pour représenter la France à l'Eurovision en est un autre. Sans doute encore plus difficile à révéler. Mais au regard de l'histoire de Lisandro Cuxi, ce n'est pas le genre de chose qui semble l'effrayer.