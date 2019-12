VIDÉO - Famille royale : Elizabeth II "oublie" Harry et Meghan dans ses voeux, l'Angleterre s'interroge

La mise en scène de cette vidéo est scrutée, chaque année, par les médias britanniques. La reine Elizabeth II a présenté ses traditionnels vœux aux Britanniques, ce mercredi 25 décembre. On la voit derrière son bureau, sur lequel trônent des photos des membres de la famille royale. Sauf Harry, Meghan et leur fils Archie, qui brillent par leur absence. Une vidéo qui est venue confirmer un cliché diffusé en avant-première mardi.

La monarque disant, dans son discours, adieu à une année "chahutée" et saluant un nouveau départ pour l’année 2020, voudrait-elle aussi dire au revoir aux scandales dans la famille ? La théorie tient debout, notamment quand on réalise qu'une autre personnalité est aux abonnés absents : le prince Andrew. Éclaboussé dans l'affaire Epstein, du nom de cet homme d’affaires accusé d'être à la tête d'un réseau pédocriminel, le prince s’est retiré de la vie publique. Et donc des photos aussi ?

Pour d'autres observateurs, cette supputation est un raccourci trompeur. Certains n'ont pas tardé à noter un lien entre toutes les personnes présentes dans la vidéo. A savoir le petit-fils d'Elizabeth II, le prince William (avec Kate Middleton et leurs enfants) ; son fils le prince Charles (avec sa femme Camilla) ; son mari le prince Philip et enfin son défunt père, le roi George VI. Ils font en effet tous partis de la lignée royale proprement dite. Il semblerait donc que le palais ait préféré se concentrer sur l'image de George VI et de ses trois héritiers directs. Une hypothèse qui a, elle aussi, sa limite : l'an dernier, les photos du mariage du duc et de la duchesse de Sussex étaient bel et bien incluses dans l'interview annuelle.