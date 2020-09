Fermer à nouveau les restaurants ? "Ce serait du suicide", Philippe Etchebest dans Sept à Huit

On connait son visage, celui d'un boxeur et rugbyman, ses coups de gueule, souvent spectaculaires et rugueux. On connait peut-être un peu moins, le Philippe Etchebest, intime. Sur ce registre, il se fait plus pudique, plus timide même. Comme s'il tenait à protéger cette partie de lui, pour concentrer son énergie, sur l'autre pan de sa vie, la restauration.

Ces derniers mois, Etchebest est monté au créneau, à plusieurs reprises, pour défendre son métier, ses confrères, et les 250.000 emplois de la restauration en France menacée par cette crise sanitaire inédite. Après plus deux mois de fermeture, son restaurant a rouvert, avec 400.000 euros de pertes cumulées. Il a beau être le restaurateur le plus populaire de France, lui aussi s’inquiète et doute.