VIDÉO - L’interview psycho d’Arielle Dombasle : "Ma vie est un toboggan passionnel !"

Elle installe elle-même les projecteurs pour notre interview… et on la laisse faire bien volontiers ! Figure hors normes du cinéma, Arielle Dombasle a réalisé une demi-douzaine de films depuis "Chassé-croisé", en 1982. Membre du jury du 27e Festival de Gérardmer, elle y a projeté le dernier en date, "Alien Crystal Palace", un objet filmique non identifié écrit avec son compère musicien Nicolas Ker. Le duo y donnait la réplique à Asia Argento, Michel Fau ou encore le créateur de chaussures Christian Louboutin.

"On a dit que c’était un film inclassable, on a dit que c’était un film culte. Qu’est-ce que l’on peut dire de mieux ?", sourit-elle lorsqu’on évoque les critiques mitigées qu’il a reçu à sa sortie, en 2018. "On a dit aussi que ce film était 'Coctalien', en référence à Jean Cocteau. C’est un film libre, qui brise les codes. C’est un film d’artiste. Pour moi il a été absolument compris et adoré, du moins par certains."