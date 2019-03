VIDÉO - Florence Foresti retrouve le Palmashow dans une hilarante parodie de "The Handmaid's Tale"

On doutait de pouvoir rire un jour de l'univers sombre de "The Handmaid's Tale". C'est désormais chose faite grâce à Florence Foresti, qui a apporté son grain de folie à la société dystopique, totalitaire et profondément sexiste créée par Margaret Atwood et portée à l'écran par la chaîne HBO.





A quelques semaines de l'arrivée de la saison 3, attendue en juin, l'humoriste a proposé sa version "Made in France" dans une vidéo de près de 7 minutes qu'elle a partagée sur ses réseaux sociaux dimanche 3 mars. "Pour les fans de The Handmaid's Tale... et pour les autres !" écrit-elle sur YouTube.