"Game of Thrones" : Sophie Turner révèle avoir fait une dépression à cause des critiques sur son physique et son jeu

Il faut se méfier des apparences. Alors qu'on pourrait penser qu'elle a tout pour être heureuse, Sophie Turner a révélé qu'elle se battait depuis l'âge de 17 ans contre la dépression. Dans "Phil in the Blanks", le podcast de l'animateur américain Dr. Phil, l'interprète de Sansa Stark dans "Game of Thrones" s'est confiée sur le mal-être qui la poursuit depuis quelques années.





La jeune femme de 23 ans s'est livrée avec beaucoup de sincérité sur la difficulté de se retrouver prise dans un tourbillon de critiques sur sa participation à la célèbre série de HBO. "Vers 17 ans, avec la puberté, j'ai pris du poids, les choses ont commencé à se gâter", explique Sophie Turner, qui estime que les réseaux sociaux ont été un catalyseur de son mal-être.





"Chaque semaine, je lisais des commentaires sur mon personnage : 'Oh, Sansa a encore pris 5 kilos.' On peut lire dix commentaires positifs et ne pas y faire attention. Mais il suffit d'un commentaire négatif pour que tout s'écroule. Il y avait énormément de messages sur mon poids, ma peau ou mon absence de talent d'actrice. Et j'y croyais". Sur le tournage, la jeune femme raconte qu'elle demandait aux costumiers de serrer son corset et se souciait des angles de la caméra à cause de son "gros nez".